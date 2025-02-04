Çinli DeepSeek'e bir ülkede yasak! Hükümet telefonlarından siliniyor

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı.

Burke, ülkesinin ulusal risk olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini, bu yasağın, uygulamanın ait olduğu ülkeden dolayı değil, hükümete yönelik barındırdığı riskler nedeniyle getirildiğini söyledi.

Kişisel cihazlarda serbest

Karara göre, DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirilirken kamu çalışanları uygulamayı kişisel cihazlarında kullanabilecek.

Kamu kurumlarının, "uygulamanın bütün cihazlardan silindiğine dair" raporu İçişleri Bakanlığına iletmeleri gerekiyor.

Haberde, hükümetin bu yasağı, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında "Avustralya hükümetine karşı çok büyük bir risk barındırdığına" yönelik tavsiyesine istinaden koyduğu ifade ediliyor.