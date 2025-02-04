Çinli DeepSeek'e bir ülkede yasak! Hükümet telefonlarından siliniyor
ChatGPT'ye rakip olarak üretilen Çinli DeepSeek'in yapay zeka uygulamasına bir ülkede yasak geldi. Avustralya, hükümete ait tüm cihazlardan bu uygulamanın kullanılmamasını istedi. 'Ulusal risk' olarak tanımlanan uygulamanın silinmesine dair merkeze hükümete rapor verilmesi zorunlu tutuldu.
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı.
Burke, ülkesinin ulusal risk olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini, bu yasağın, uygulamanın ait olduğu ülkeden dolayı değil, hükümete yönelik barındırdığı riskler nedeniyle getirildiğini söyledi.
Kişisel cihazlarda serbest
Karara göre, DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirilirken kamu çalışanları uygulamayı kişisel cihazlarında kullanabilecek.
Kamu kurumlarının, "uygulamanın bütün cihazlardan silindiğine dair" raporu İçişleri Bakanlığına iletmeleri gerekiyor.
Haberde, hükümetin bu yasağı, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında "Avustralya hükümetine karşı çok büyük bir risk barındırdığına" yönelik tavsiyesine istinaden koyduğu ifade ediliyor.