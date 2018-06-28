Çinli dev, Trendyol'a ortak oluyor

28 Haziran 2018

Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketlerinden biri olan Çinli Alibaba, Türk e-ticaret platformu Trendyol’a yatırım yapacak. Alibaba, bu yatırımı Trendyol’un mevcut finansal yatırımcılarının hisselerini alarak gerçekleştirecek.

Tarafların ortak açıklamasına göre, bu yatırım Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük internet yatırımı olacak.

Anlaşma ile birlikte Trendyol ve Alibaba, Trendyol’un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandırmak ve kuvvetlendirmek için beraber çalışacak. Bu süreçte Alibaba, Trendyol’a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik, uluslararası ticaret gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak ve destek olacak.

"Yüz milyonlarca müşteriye ulaşacağız"

Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu yaptığı açıklamada, “Alibaba ve Trendyol çok benzer kültüre ve değerlere sahip, dijital ekosistem ile ilgili büyük hedefleri olan şirketler. Bu ortaklık konusunda çok heyecanlıyız,” dedi. “8 yıl önce 5 kişiyle bir masa etrafında büyük hedefler ve tutkuyla başlayan yolculuğumuzda, Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen mobil e-ticaret platformunu yarattık. Hala yolun çok başındayız, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, partnerlerimizi, ekibimizi ve ülkemizin dijital ekosistemini daha da ileri götürmek için daha çok çalışacağız. Alibaba hep örnek aldığımız bir şirketti, şimdi onların yatırımı ve desteği ile, Trendyol’u daha da büyük hedeflere, daha çok müşteriye, daha çok ülkeye birlikte götüreceğiz. Alibaba ile birlikte Türk markaları ve üreticilerini yüz milyonlarca müşteriye ulaştıracağız. Türkiye ve çevresindeki dijital ekonomiyi daha önce yaptığımız gibi geliştirmeye, müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Globalleşmeye destek olacağız"

Alibaba Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye dünyadaki ve bölgedeki farklı dijital ekonomiler değerlendirildiğinde oldukça heyecan verici ve önemli bir pazar. Bu yatırım ile birlikte Alibaba, güçlü bir kurucu ve yönetim ekibinin önderliğindeki pazar lideri bir markaya ortak olmuş olacak. Trendyol, güçlü bir platforma, sadık iş ortaklarına ve büyük bir müşteri kitlesine sahip çok hızlı büyüyen özel bir marka. Bu birliktelikle, Türkiye’de ve bölgede e-ticaret, dijital ödeme sistemleri ve bütün perakende değer zincirinde çok önemli fırsatlar yaratacağız. Trendyol’a kurucuları ve mevcut yönetim ekibi liderlik etmeye devam edecek ve ek olarak Alibaba ekosistemine katkıda bulunacak. Trendyol ile birlikte, Türk markalarının, iş ortaklarının ve üreticilerinin, gerçek anlamda globalleşmesine destek olmayı sürdüreceğiz.”