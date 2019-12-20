Çinli genç zenginler ‘Tiffany’de Kahvaltı’ yapacak

20 Aralık 2019

Hüsniye GÜNGÖR

Geçtiğimiz ay global lüks devi LVMH tarafından satın alınan 182 yıllık New Yorklu mücevher markası Tiffany, Çin’deki varlığını güçlendiriyor. Çin pazarına 2001’de girdikten 6 yıl sonra mağazalaşmaya başlayan marka, CEO Alessandro Bogliolo’nun deyimiyle kaçırılan 10 yıllık fırsatı telafi etmek için agresif adımlar atıyor. Küresel lüks tüketimin üçte birinin gerçekleştiği Çin, genişletilen Şangay mağazasıyla Asya’daki en büyük perakende noktasına ev sahipliği edecek.

Tiffany'nin Çin'deki varlığını güçlendirmek, 2017’de şirketin başına geçen Bogliolo’nun ilk kritik kararlarından biri oldu. Bogliolo’nun ilk icraatlarından biri yeni mağazalar açmak, Çin tasarımlarından ilham alan yeni mücevherler üretmek, Çince online satış platformu kurmak ve şirketin amiral gemisi sayılan Şanghay mağazasını büyük bir tadilatla iki kat büyüterek Asya’nın en büyüğü haline getirmek bulunuyor. Perşembe günü tadilatı biten mağazanın açılışında CNN Business’a konuşan Bogliolo, Çin’in yavaşlayan ekonomisine rağmen son iki yılda çok güçlü satış büyümesi yaşadıkları pazar hakkında oldukça iyimser.

Bogliolo’nun bu iyimserliği boşan değil. McKinsey'e göre Çinliler dayanıklı lüks tüketim mallarına geçen yıl yaklaşık 115 milyar dolar harcayarak küresel lüks tüketimin üçte birine imza attı. Daha önce lüks alışverişini ülke dışından yapan Çinli tüketiciler Pekin yönetiminin ithalat vergilerini düşürmesi ve markaların bunu fiyatlarına yansıtmasıyla bu alışkanlıklarını değiştiriyor. Danışmanlık şirketi Bain’in raporuna göre lüks alışverişini Çin’den yapan tüketicilerin oranı 2015’teki yüzde 23’ten 2018’de yüzde 27’ye yükseldi. Bu oranın 2025’te yüzde 50’ye ulaşması bekleniyor.

En pahalı koleksiyon Şangay mağazasında



Çin’deki lüks tüketim furyasını bu kez kaçırmak istemeyen Tiffany ürün çeşitlendirmesine de gitti. Daha önce sadece mücevher koleksiyoncuları için sergi ve özel etkinliklerde gösterilen en pahalı parçalar şimdi Şangay mağazasındaki kalıcı koleksiyonunun bir parçası olacak. Değeri 100 bin dolardan milyon dolarlara ulaşan bu üst segment ürünler artık Şangay mağazasında satılacak.

Şirket ayrıca, Şangay mağazasında Blue Box Cafe açarak genç Çinli müşterileri kazanmayı hedefliyor. Ünlü restoran kısa bir süre içinde Tiffany'de kahvaltı, öğle veya akşam yemeği yemek isteyen herkese açık olacak. Çin'deki lüks tüketicilerin yüzde 80'ini Y kuşağından gençlerin oluşturduğun dikkat çeken Bogliolo, New York’ta yaşanabilecek bir Tiffany deneyimini Çin’e ve Şangay’a getirmek istediğini söylüyor

16.2 milyar dolara LVMH’ye satılıyor

Diğer yandan Hong Kong’da altı aydır devam toplumsal olayların etkisiyle Hong Kong mağazasında zorluklar yaşayan şirket bu ayın başında durumu yatırımcılarıyla da paylaştı. Ancak CEO Bogliolo bunun Hong Kong stratejilerini değiştirmeyeceğini, kentin dünyanın lüks başkentlerinden biri olmaya devam edeceğini belirtiyor.

LVMH geçtiğimiz ay lüks ürünler sektöründeki en büyük satın almalardan birini gerçekleştirerek 16.2 milyar dolar karşılığında Tiffany’i alma sürecini başlatmıştı. 2020 ortasında tamamlanması beklenen sürecin sonunda iki yıllık CEO’nun şirketin başında kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor.

Dayanıklı lüks tüketim pazarı 2022’de 126 milyar dolara ulaşacak

Chanel, Bulgari, Richemont, Swatch Group ve Giorgio Armani gibi lüks markaların kıyasıya rekabet içinde olduğu global dayanıklı lüks ürünler pazarının yeni oyuncularla daha da hareketlenmesi bekleniyor. Transparency Market Research (TMR) araştırması sektörün 2017’de 75.24 milyar dolar olan gelirinin 2022 sonu itibariyle 126.11 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Pazarın 2017-2022 arasında yüzde 10.9’luk yıllık birleşik büyüme oranını yakalaması beklenirken yoğun perakende ağının bulunduğu Avrupa gibi bölgeler pazarın büyümesine katkısını sürdürecek. Zengin sayısı artan Asya Pasifik de Japonya haricinde lüks tüketime katkısını artıracak.