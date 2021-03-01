Çinli hackerlar Hindistanlı aşı üreticisini hedef aldı

Çin hükümetinin desteklediği hacker grubunun, koronavirüs aşısı geliştiren Hindistan menşeili iki şirketin güvenlik sistemlerine geçtiğimiz haftalarda saldırı düzenlediği belirtildi.

Siber istihbarat şirketi Cyfirma'nın yaptığı açıklamada, APT10 veya Stone Panda olarak bilinen grubun Bharat Biotech ve Serum Institute of India (SII) kurumlarının güvenlik sistemlerindeki açıkları ve kırılgan noktaları tespit ettiğini söyledi.

Çin ve Hindistan dünyaya koronavirüs aşısı satışı konusunda rekabet halindeler. Tüm dünyada satılan koronavirüs aşılarının %60'ından fazlası Hindistan'da üretiliyor.