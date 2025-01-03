Çinli hackerlardan ABD Hazine Bakanlığı'na saldırı: Yetkililerin bilgisayarlarına sızdılar!

Çinli bilgisayar korsanlarının ekonomik yaptırımları yöneten Hazine Bakanlığı Ofisi ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'ne sızdığı iddia edildi.

ABD'li yetkili, Çinli bilgisayar korsanlarının sızdığı bilgisayarların üst düzey yetkililere ait olduğunu ve pek çok materyale erişebildiklerini söyledi. Hangi üst düzey yöneticilerin bilgisayarlarına girildiği ise açıklanmadı.

Soruşturma sürüyor

Şu ana kadar yaklaşık 100 hükümet bilgisayarının tehlikeye atıldığı öğrenilirken, hackerların Hazine yöneticilerinin politika kararları, güzergahlar, seyahat planları, notlar ve bazı yazışmalara eriştiği iddia edildi. Bakanlık hala neyin alındığını araştrımaya devam etse de hackerların departmanın e-posta sistemini veya veri güvenliğini tehlikeye attığı konusunda hem fikir.

Daha önce bildirilmeyen bu sızıntının detayları, ABD'li yetkililerce yabancı rakibin müdahalesi olarak belirtilmişti.

Çin iddiaları reddetti

Çinli yetkililer ise ABD'nin devlet destekli siber saldırı iddialarını reddediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'de Hazine Bakanlığı'na yönelik saldırının arkasında Çin'in olduğu yönündeki iddiaları "haksız ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Konuya yakın bir başka kaynağa göre de saldırının kurbanları arasında hukuk firmaları, sivil toplum örgütleri ve ABD Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere farklı devlet kurumları yer alıyor.