Guo Wengui dolandırıcılık davasında 30 yıl hapis cezası aldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Guo Wengui, ABD’de yürütülen büyük ölçekli finansal dolandırıcılık davasında Manhattan federal mahkemesinden 30 yıl hapis cezası aldı. Yargıç Analisa Torres, dosyanın dünya genelinde 1.000’den fazla kişiyi etkilediğini ve mağdurların yüz milyonlarca dolar kaybettiğini belirtti. Mahkeme, Guo Wengui hakkında 889 milyon dolarlık varlık müsaderesi kararı da aldı.

Karar, Çin’den ayrıldıktan sonra ABD’de Çin Komünist Partisi karşıtı söylemle geniş bir takipçi tabanı kuran iş insanının yatırımcı güveni üzerinden para toplama modelini merkezine aldı. Guo Wengui, Ho Wan Kwok, Miles Guo ve Miles Kwok adlarını da kullandı. Savcılar, Guo’nun siyasi aktivizm görüntüsü altında takipçilerinden para topladığını ve gelirleri kişisel harcamalara yönlendirdiğini savundu.

Guo Wengui davasında mahkeme mağdur zararını öne çıkardı

Analisa Torres, pazartesi günü New York’taki ceza duruşmasında Guo Wengui için savcılığın talep ettiği en az 30 yıllık hapis cezasına paralel bir karar verdi. Mahkeme, mağdur mektuplarını dosyanın merkezine aldı. Mağdurlar, birikimlerini kaybettiklerini, aile içi baskı yaşadıklarını ve ağır kaygı hissettiklerini anlattı.

Tanıklar arasında yer alan Wei Chen, dolandırıcılığın kendisinin ve ailesinin hayatını bozduğunu söyledi. Hakim Torres, Guo Wengui’nin eylemlerine ilişkin sorumluluk kabul etmediğini vurguladı. Guo ise duruşmada sağlığından yakındı ve ABD’ye Çin Komünist Partisi’ni yıkma amacıyla geldiğini savundu.

Savcılar, 2018 ile 2023 arasındaki dönemde yatırımcıların finansal, duygusal ve psikolojik zarar gördüğünü belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, Guo ve ortaklarının farklı yatırım programları üzerinden 1 milyar doların üzerinde fon topladığını daha önce duyurmuştu. New York Güney Bölgesi Savcılığı, iddianamede çok sayıda takipçiden para toplayan karmaşık bir dolandırıcılık yapısına işaret etti.

Guo Wengui takipçi tabanını yatırım kaynağına çevirdi

ABD makamları, Guo Wengui’nin çevrim içi takipçi ağını finansman kanalı olarak kullandığını belirtti. İddianame, GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance, G Club Operations ve Himalaya Exchange gibi yapılar üzerinden yatırım vaatleri sunulduğunu aktardı. Savcılık, yatırımcılara yüksek getiri ve ayrıcalıklı hizmet beklentisi verildiğini savundu.

FBI, Guo Wengui’yi 2023’te Central Park manzaralı lüks Manhattan dairesinde gözaltına aldı. Jüri, 2024’te Guo’yu dolandırıcılık, menkul kıymet suçları, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama dahil çeşitli suçlamalarda suçlu buldu. Guardian, jüri kararının 12 suçlamadan 9’u için mahkumiyet getirdiğini aktardı.

Guo Wengui, Çin’de gayrimenkul yatırımlarıyla servet edinmişti. Ardından 2015’te Çin’den ayrıldı ve New York merkezli bir siyasi profil inşa etti. ABD’deki dönemde kendisini Çin Komünist Partisi karşıtı bir demokrasi savunucusu olarak konumlandırdı. Finansal suç dosyası ise bu siyasi anlatı ile yatırım toplama modeli arasındaki ilişkiyi yargı önüne taşıdı.

Savunma Çin baskısı iddiasını kullandı

Guo Wengui’nin avukatları, müvekkillerinin Çin Komünist Partisi’nin kapsamlı ve hayati risk taşıyan baskısının hedefi olduğunu ileri sürdü. Savunma, uzun hapis cezasının Çin’in Guo aleyhine yürüttüğü karalama kampanyasını güçlendireceğini savundu. Avukatlar, kararın Çinli muhaliflerin kamusal alandan silinmesi yönündeki çabalara alan açabileceğini iddia etti.

Mahkeme, siyasi baskı iddialarını ceza değerlendirmesinin dışında bırakmadı ancak dolandırıcılık bulgularını esas aldı. Torres, Guo Wengui’nin demokrasi arayan kişilerin beklentilerini istismar ettiğine hükmetti. Savcılık ise Guo’nun siyasi kimliğini yatırımcıları ikna etmek için kullandığını savundu.

Dosya, yüksek profilli siyasi bağlantılar nedeniyle ABD kamuoyunda geniş yankı buldu. Guo Wengui, Trump’a yakın sağcı figür Steve Bannon ile Çin Komünist Partisi karşıtı New Federal State of China adlı lobi grubunu kurdu. Bannon, 2020’de Meksika sınır duvarı projesiyle bağlantılı fonların kötüye kullanıldığı ayrı bir dosyada Guo’nun yatında gözaltına alındı.

Varlık müsaderesi yatırımcı güveni açısından izlenecek

Mahkemenin 889 milyon dolarlık varlık müsaderesi kararı, mağdur zararlarının karşılanması açısından dosyanın mali ayağını oluşturuyor. ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Guo’nun yakın çalışma arkadaşı Yvette Wang hakkında da 10 yıl hapis cezası açıkladı. Wang dosyasında savcılık, 2018’den Mart 2023’e kadar binlerce mağdurdan yaklaşık 1,4 milyar dolardan fazla para toplandığını belirtti.

Yvette Wang, Guo Wengui ile birlikte yürüyen yapıda yönetici rolü üstlendi. Savcılık, Wang ve ortaklarının mağdur parasını lüks araçlar, New Jersey’de bir malikane ve kişisel harcamalar için kullandığını bildirdi. Adalet Bakanlığı, Wang’ın Miles Guo’nun “Chief of Staff” pozisyonunda yer aldığını ve “G Enterprise” olarak anılan yapıda yönetsel sorumluluk taşıdığını açıkladı.

Karar, sınır aşan finansal dolandırıcılık dosyalarında siyasi kimlik, dijital takipçi ağı ve yatırım vaatlerinin nasıl birleşebildiğini gösteriyor. Guo Wengui davası, yalnızca bir ceza dosyası olarak değil, çevrim içi topluluklar üzerinden sermaye toplanması açısından da emsal niteliği taşıyor. Regülatörler açısından ana başlık, yatırımcıların siyasi veya ideolojik bağlılık üzerinden yönlendirildiği finansman modellerini izlemek olacak.

Sonuç olarak ABD yargısı, Guo Wengui dosyasında 30 yıl hapis ve 889 milyon dolarlık varlık müsaderesiyle ağır bir yaptırım çizgisi kurdu. Karar, mağdur sayısı, para hacmi ve uluslararası siyasi arka plan nedeniyle finansal suçlar alanında dikkatle izlenecek. Yatırımcılar açısından dosyanın ana mesajı, siyasi söylemle desteklenen yüksek getiri vaatlerinin bağımsız doğrulama olmadan ciddi kayıp riski taşıdığı yönünde oldu.