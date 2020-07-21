Çinli perakendeci 'live stream'le satıyor

21 Temmuz 2020

HİLAL SARI

Türkiye’den Avrupa ve ABD’ye COVID-19’u en zorlu geçiren sektörlerden biri perakende. Araştırma şirketi Forrester verilerine göre sadece ABD’de satışlar bu yıl yüzde 9,1 kayıpla 321 milyar dolar azalabilir. Şirketin tahminlerine göre sektörün kayıpları tüm dünyada 2,1 trilyon doları bulabilir. Ancak Çin’de satışlar haziran itibariyle yıllık bazda yüzde 1,8 düşüşle neredeyse geçen yılın düzeylerini yakaladı bile. Uzmanlara göre Çin’in perakendedeki hızlı iyileşmesinin can alıcı kanallarından biri ise giderek büyüyen ‘livestream’ kanalı.

Ünlü fenomenlerin canlı yayında perakende ürünleri tüketicilere reklam kokmayan içten ve samimi şekilde tavsiye ettiği bu yeni trend danışmanlık şirketi Rockwater’a göre yıl sonu itibariyle 129 milyar dolar satış geliri sağlayacak. Alibaba’nın Taobao Live platformu livestream alışverişin en uğrak noktası olarak öne çıkarken, platformun bu yıl 500 milyon tüketiciye satış gerçekleştirmesi, gelecek üç yılda ise 500 milyardan fazla satış işlemi gerçekleştirmesi öngörülüyor. South China Morning Post’un temmuz başında yayımladığı Çin İnternet Raporu 2020’de de livestream’in önce oyun, spor ve sosyal paylaşım alanlarında yükseldiği ancak sonrasında online ticarette de ciddi bir popülerlik kazandığına vurgu yapılıyor.

900 milyondan fazla internet kullanıcısı olan Çin’in yüzde 99’u mobil kullanıcı olan internet nüfusu, ABD, Fransa, Almanya, Kanada, Rusya, Birleşik Krallık ve Meksika’nın toplam nüfusundan fazla. Çoğunlukla kozmetik gibi tüketici ürünlerinin satıldığı livestream platformlarda ‘Rujun Kralı’ lakaplı Li Jiaqi gibi fenomenler beş dakikadan kısa bir sürede 15 bin ruj satışı gerçekleşmesini sağlıyor. Raporda livestream kanalının artık gayrimenkulden otomobile seyahatten sağlık hizmetlerine birçok sektörün internet satışlarını artırmak için kullanıldığına vurgu yapılıyor. Ancak sınır yok, her sektörde livestream ile satış gerçekleştirilebiliyor. Çin’in livestream kanalının en başarılı ismi olarak görülen Viya isimli fenomen 5,5 milyon dolar değerinde roket fırlatma hizmeti satabildi.

Beyaz eşyacı 3 saatte 43 milyon $'lık ürün sattı



Teknoloji ve ev aletleri şirketlerinin yöneticileri bile livestream satış yapmaya başlamış. Ülkenin beyaz eşya sektörünün kraliçesi olarak görülen Gree Electric Appliances Yönetim Kurulu Başkanı Dong Mingzhu, üç saatlik bir livestream yayın süresince 43 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi. Rapora göre Çin'in livestream müşteri kitlesinin yıl sonu itibariyle 613 milyona ulaşması bekleniyor. Yani üç Çinli internet kullanıcısından en az ikisinin livestream yayınlar kanalıyla perakende alışveriş yapması öngörülüyor.