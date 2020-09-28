Çinli SAIC'ten 100 yeni elektrikli araç hedefi
Çinli otomotiv üreticisi SAIC 2025 yılına dek neredeyse 100 adet yeni elektrikli araç modeli üretileceğini açıkladı.
Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor Başkanı Wang Xiaoqui, firmanın 2025 yılına dek neredeyse 100 yeni elektrikli araç modeli üretmeyi hedeflediğini duyurdu.
Üretilecek modellerin arasında hem elektrik bataryalı hem de hibrid ve hidrojen yakıtlı araçlar olacağı yapılan açıklamada belirtildi.
SAIC'in üreteceği modellerin yaklaşık 60 adedinin kendi markalarından olacağı geri kalanlarının ise firmanın ortakları tarafından üretileceği ifade edildi.