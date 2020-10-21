Çinli Sinopharm, 2021'de 1 milyar dozun üstünde COVID-19 aşısı üretecek

21 Ekim 2020

Çin, COVID-19 aşısını geliştirme çalışmalarında ciddi ilerlemeler kaydediyor. Çin Devlet Konseyi’ne bağlı COVID-19’u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in geliştirdiği 13 aşıdan dördü Faz 3 klinik test aşamasına girdi.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Sinopharm grubuna bağlı iki şirketin geliştirdiği iki aşının Faz 3 klinik testi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Peru, Arjantin ve Mısır dahil 10 ülkede sürdürülüyor. Şimdiye kadar 125 ülkede 50 binden fazla kişi aşılandı, toplamda 60 bin aşılama bekleniyor.

Sinopharm grubu, seri üretime hazırlandığını, 2021 yılında üretimin 1 milyar dozu aşacağını ve yeterince tedarik sağlayabileceklerini duyurdu. Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı, aşıların küresel kamu ürünü olarak öncelikle gelişmekte olan ülkelere sağlanacağını vaat etti.