Çinli şirketlerin yeni gözdesi! BYD dahil sekiz otomobil üreticisi DeepSeek için harekete geçti

Çin merkezli DeepSeek, dünyanın en ucuz yapay zeka modelini piyasaya sürerek büyük dikkat çekiyor. Son dönemde oldukça popüler hale gelen şirket, adından sıkça söz ettiriyor. DeepSeek'in yeni yapay zeka modeli, pek çok Çinli şirket tarafından üretkenliklerini artırma amacıyla kullanılmak üzere tercih ediliyor.

Son bir hafta içinde, BYD dâhil sekiz otomobil üreticisi, en az dokuz finansal menkul kıymet şirketi, üç devlet destekli telekomünikasyon operatörü ve akıllı telefon markası Honor, DeepSeek ile entegrasyon sağlamak için harekete geçti.

Firmalar çeşitli yollar sunmaya başladı

Alibaba, Huawei, Tencent ve Baidu gibi dev bulut bilişim firmaları da, müşterilerinin DeepSeek’in son modeline erişimini sağlamak için çeşitli yollar sunmaya başladı.

Counterpoint Research'ün yapay zeka baş analisti Wei Sun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu durum oldukça nadir bir örnek" dedi. Sun, söz konusu yapay zeka modelinin hızla benimsenmesi, geniş iş entegrasyonu ve sektörel kapsama dikkate alındığında, bu gelişmenin büyük sosyal ve ekonomik etkiler yaratacağını belirtti.