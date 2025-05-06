Çinli üreticiler ABD gümrük vergilerinden düşük beyanla kaçıyor!

Financial Times’ın (FT) haberine göre bazı Çinli üreticiler, ABD’ye yapılan ihracatlarda ürünlerin değerini bilinçli olarak düşük göstererek, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından getirilen gümrük vergilerinden kaçınmaya çalışıyor. Söz konusu yöntemle ABD makamlarının denetlemekte zorlandığı bir sistemin istismar edildiği öne sürülüyor.

Ek yükümlülükle karşılaşılmasını engelliyor

FT’nin incelemesine göre, Çinli kimyasal madde ve ambalaj tedarikçileri, ABD’li küçük işletmelere ürün gönderirken 'teslimat vergileri ödenmiş' (DDP) olarak bilinen bir süreci kullanmayı teklif ediyor. Bu yöntem, ihracatçıların gümrük vergilerini karşılamasına ve ithalatçı firmanın ilave yükümlülükle karşılaşmamasına olanak tanıyor.

Tedarikçiler, gönderilen ürünlerin değerini bilinçli olarak düşük göstererek veya gümrük beyanlarını değiştirerek ödenmesi gereken vergilerin azaltılabileceğini belirtiyor.

Flexport lojistik platformunun CEO’su Ryan Petersen, konuyla ilgili "Çin'deki fabrikaların şirketler için gümrük vergilerini ödemeyi teklif ettiklerini ve daha sonra ABD'de onlara vergilerin olması gerekenin altında fiyatlarla mal sattıklarını daha fazla görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bir gümrük vergisi hilesi"

Bu uygulamanın, Trump’ın yerli üretimi destekleme hedeflerine zarar verebileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan ABD’li avukat Dan Harris ise "Bu bir gümrük vergisi hilesinden başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Harris ayrıca, bu sürece dahil olan Amerikan firmalarının federal savcıların takibine girebileceğini, ancak Çinli taraflara karşı ABD makamlarının sınırlı yaptırım gücü bulunduğunu da sözlerine ekledi.