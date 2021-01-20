Çinli üreticiler DSÖ'nün aşılama programına başvurdu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'de koronavirüs için aşı üreten Sinovac, Sinopharm ve Cansino Bio'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteklediği küresel aşılama programı COVAX'a katılmak için başvurduğunu açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 15 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığı da açıklandı.

DSÖ, COVAX ile COVID-19 aşılarının adil dağıtımını planlanlıyor. Girişime ise 190 civarında ülke katıldı.

DSÖ, COVAX girişimiyle orta ve düşük gelirli ülkelere 2021 yılında 2 milyar doz aşı dağıtılacağını açıklamıştı.