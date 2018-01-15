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Çinli varlık yönetim şirketi halka açılacak

Çinli online varlık yönetim platformu Lufax, Hong Kong'da halka açılacak. Şirket, halka arzdan 6-9 milyar dolar gelir elde etmeyi umuyor.

Çinli varlık yönetim şirketi halka açılacak
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Çin'in en büyük online varlık yönetim platformu Lufax, nisan ayında Hong Kong borsasında halka açılacak.

Konuya yakın kaynaklara göre Lufax, yüzde 10-15 aralığında hisse satışı yapmayı planlıyor. Bu halka arz ile piyasa değerinin 60 milyar dolar civarında tescil edilmesini bekleyen Lufax, halka arzdan 6-9 milyar dolar gelir elde etmeyi umuyor.

Lufax, Çinli sigorta devi Ping An Insurance tarafından 2011 yılında kurulmuştu.

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