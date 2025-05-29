Çinli yamaç paraşütçüsü 8 bin metre yüksekliğe sürüklendi: Kazayla gelen hayatta kalma mücadelesi

New York merkezli haber sitesi Sixth Tone'un aktardığına göre olay, Çin’in Gansu eyaletinde yaşandı. Gansu Eyalet Havacılık Sporları Derneği tarafından hazırlanan araştırma raporunda, Peng Yujiang’ın yaklaşık 3 bin metre yüksekten havalanarak ikinci el bir paraşüt ekipmanını test etmeye çalıştığı bildirildi. Ancak uçuşun 20. dakikasında beklenmedik şekilde güçlü bir yükselici hava akımına kapılan Peng, kontrolünü kaybederek 8 bin metrenin üzerine çıkarıldı.

Yetkililer, bu yükseklikle neredeyse Everest Dağı’nın zirvesine ulaşıldığını belirtti. O anlara ait sabit kameradan alınan görüntülerde, Peng’in bulutların üzerinde, sıcaklığın -35 dereceye kadar düştüğü bir ortamda donmuş elleriyle ekipmanını kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Peng, “Radyoda konuşmaya çalışıyordum ama dışarıda ellerim donmuştu” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat havada kalan Peng’in, arkadaşı Gu Zhimin ile telsiz bağlantısı kurduğu kaydedildi. Rapora göre, bir noktada yön duygusunu kaybeden paraşütçü kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Tüm çabalarına rağmen alçalamayan Peng, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki başka bir noktaya inmeyi başardı. İniş alanında arkadaşı Gu ve başka bir kişi tarafından karşılandı.

Olayın ardından Peng’in uçuş planı kaydetmediği ve resmi izin almadığı ortaya çıktı. Gansu Eyalet Havacılık Sporları Derneği, uçuşun “ilgili onaylara tabi olmadan” gerçekleştirildiğini belirterek, deneyimli sporcuya altı ay boyunca uçuş yasağı getirildiğini duyurdu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören olayın görüntüleri, Douyin (Çin’in TikTok’u) platformunda kısa sürede viral oldu. Ancak yetkililer, videonun izinsiz şekilde yayımlanmasının “kötü bir etki yarattığını” vurgulayarak, Gu Zhimin’in de altı ay uçuş yasağı aldığını ve davranışlarının etkilerini değerlendiren bir rapor yazmasının istendiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, uçuşun kayıtsız olması nedeniyle bu ekstrem yükseklik deneyiminin resmi bir rekor olarak kabul edilmeyeceğini belirtti. Peng’in ulaştığı irtifa, 2007 yılında Avustralya’da 9 bin 946 metreye yükselerek dünya rekoru kıran Alman sporcu Ewa Wiśnierska’nın uçuşuna yaklaşıyor. Wiśnierska, benzer şekilde bilincini kaybetmiş ve 40 dakika baygın kaldıktan sonra güvenli iniş yapabilmişti.

Yetkililer, yaşanan olayın ardından güvenlik protokollerine sıkı sıkıya uyulmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı.