Çinli yapay zekâ modeli OpenAI'a rakip oldu: Arkasından Nvidia çıktı

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Çin'in önde gelen yapay zekâ girişimlerinden Moonshot'ın, modellerini eğitmek için Alibaba üzerinden yaklaşık 20 bin Nvidia çipini kapsayan işlem gücü anlaşması yaptığı bildirildi.

Gelişme, Çinli şirketlerin küresel yapay zekâ yarışındaki ilerleyişini ortaya koyarken ABD'nin teknoloji kısıtlamalarının etkinliği ve Çin'in Batı merkezli çiplere bağımlılığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kimi K3, sektörün önde gelen modellerine rakip oldu

Moonshot tarafından geliştirilen açık kaynaklı Kimi K3 modeli, OpenAI ve Anthropic'in amiral gemisi modelleriyle benzer performans göstermesiyle dikkat çekti.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Alibaba'nın sağladığı yaklaşık 20 bin Nvidia çipinden oluşan altyapının Moonshot'ın işlem kapasitesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Alibaba kendi modelinde geride kaldı

Moonshot'ın en büyük yatırımcıları arasında bulunan Alibaba, aynı zamanda yapay zekâ alanında şirketle dolaylı olarak rekabet ediyor.

Kimi K3'ün bazı önemli performans ölçütlerinde, altyapısından yararlandığı Alibaba'nın geliştirdiği "Qwen" modelini geride bırakmasının şirket içinde hayal kırıklığı ve huzursuzluğa neden olduğu aktarıldı.

ABD'nin teknoloji kısıtlamaları yeniden tartışılıyor

Moonshot'ın kaydettiği ilerleme, Çinli yapay zekâ şirketlerinin ABD ile arasındaki farkı kapattığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Bu durumun Washington, Wall Street ve Silikon Vadisi'nde endişeyle karşılandığı belirtildi.

ABD yönetimi, Çin'in Nvidia'nın en gelişmiş çiplerine erişimini sınırlamak amacıyla uzun süredir yaptırımlar uyguluyor. Buna rağmen Moonshot'ın yüksek performanslı bir model geliştirmesi, söz konusu önlemlerin etkinliğini yeniden tartışmaya açtı.

Blackwell çipleri için yasa dışı temin iddiası

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi Direktörü Michael Kratsios, geçen hafta Moonshot'ı Nvidia'nın gelişmiş Blackwell çiplerini yasa dışı yollarla temin etmekle suçladı.