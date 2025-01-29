Çinli yapay zekalar birbirleriyle yarışıyor! Alibaba, DeepSeek'in rakibi Qwen 2.5-Max’i tanıttı!

Çin’in teknoloji devi Alibaba, yapay zeka alanındaki rekabeti bir adım öteye taşıyarak yeni yapay zeka modeli Qwen 2.5-Max’i piyasaya sürdü. Alibaba, bulut bilişim birimleri tarafından geliştirilen Qwen 2.5-Max’in, Pazartesi günü ABD ve Asya piyasalarında bomba etkisi yaratarak teknoloji hisselerinde büyük kayıp yaşanmasına sebep olan DeepSeek R1'in bir alt modeli DeepSeek-V3 yapay zeka modelinden üstün olduğunu iddia ediyor.

Qwen 2.5-Max, DeepSeek-V3'ün yanı sıra OpenAI’nin GPT-4 modeli, Meta’nın Llama-3.1-405B’si gibi rakiplerinin de çoğunu geride bıraktığını ifade eden Alibaba, resmi WeChat hesabından yaptığı duyuruda, modelin özellikle karmaşık talimatları anlama ve yanıt verme konusundaki yetenekleriyle öne çıktığını belirtti.

Modelin tanıtımı, Çin’in Ay Yeni Yılı tatilinin ilk gününe denk gelerek alışılmadık bir zamanlamayla dikkat çekti. Bu durum, son haftalarda yapay zeka sahnesinde hızlı bir yükseliş gösteren DeepSeek'in yarattığı rekabetin, yalnızca uluslararası düzeyde değil, Çin içinde de artan bir baskıya neden olduğuna işaret ediyor.

Yapay zeka sektöründe "Çin rüzgarları"

DeepSeek, DeepSeek-V3 modelini 10 Ocak’ta, ardından DeepSeek-R1 modelini 20 Ocak’ta tanıtarak hem Silikon Vadisi’nde hem de yerel teknoloji devleri arasında büyük bir etki yaratmıştı. DeepSeek'in yapay zeka modelleri, karmaşık talimatları anlama ve yanıt verme alanında sektörde çıtayı yükseltmişti.

DeepSeek'in hızlı yükselişi, diğer büyük oyuncuları da harekete geçirdi. DeepSeek-R1 modelinin piyasaya sürülmesinden yalnızca iki gün sonra, TikTok’un ana şirketi ByteDance, yapay zeka modellerini geliştirdiğini duyurdu. Şirket, güncellenmiş yapay zeka modelinin, Microsoft destekli OpenAI’nin GPT modellerini karmaşık görevlerde geride bıraktığını iddia etti.