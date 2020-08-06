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"Çinli yazılım firmaları ulusal güvenlik riski oluşturuyor"

Pompeo, Çinli yazılım firmalarını ABD alethine ajanlık yapmak ve ulusal güvenliği tehdit etmekle suçladı.

Çinli yazılım firmaları ulusal güvenlik riski oluşturuyor
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada ABD'de listelenen Çinli yazılım firmalarının ajanlık yapıyor olabileceğini ve ABD ulusal güvenliğine risk oluşturduğunu söyledi.

Pompeo yaptığı Twitter paylaşımında, "ABD'de faaliyet gösteren Çinli yazılım firmaları Çin Komünist Partisi'ne ABD'ye ait veriler gönderiyor olabilir. Bu da bir ulusal güvenlik riski demek." ifadelerini kullandı.

Pompeo daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çinli bulut servis hizmet sağlayıcılarının hareket alanını daraltmak için farklı ticari kuruluşlarla çalışacağını açıklamıştı.

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