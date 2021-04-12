Çinli yetkiliden aşılarla ilgili yeni açıklama: Yanlış anlaşıldım

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin'de üretilen aşılarla ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Çin gazetesi South China Morning Post'un haberine göre, önceki açıklamasında, ülkesinde üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını söyleyen Gao, bunu bir sorun olarak niteledi.

Gao, farklı teknolojilerle üretilen aşıları birbirleriyle karıştırmak gibi seçenekler üzerine durduklarını duyurdu.

Ancak Gao daha sonra, sözlerinin bağlamından kopartılıp tamamen yanlış anlaşıldığını söyleyerek, geri adım attı.

BBC'nin aktardığına göre Global Times gazetesine açıklama yapan Gao, "dünyadaki tüm aşıların koruma oranlarının bazen yüksek ve bazen de düşük olduğunu" belirtti.

Gao, "Farklı aşılama stratejilerinden bahsettikten sonra, aşı koruma oranlarından bahsettim ve aşı sürecimizi nasıl optimize edebileceğimiz konusunda kendi görüşlerimi açıkladım." dedi. Gao, yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

South China Morning Post gazetesine konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina da, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılmasının çözüm olabileceğini belirterek, "Fakat aşılama tüm hızıyla devam etmeli. Mükemmel aşıyı bulana kadar bekleyemeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayında Çin'den 100 milyon doz Sinovac aşısının getirilerek Türkiye'de şişelenip 50 milyon kişiye yapılacağını açıklamıştı.

Hacettepe Üniversitesi, mart ayının başında yayınladığı Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiğinin yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğunu açıklamıştı.

Brezilya'daki Butantan Enstitüsü'nün ocak ayında yayınlanan araştırmasına göre ise, Sinovac'ın aşısı, 'hafif ila şiddetli' COVID-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkiliyken, 'çok hafif' kategorisine giren vakalardan gelen veri hesaba katıldığında bu oran yüzde 50,4'de kaldı.