Çip endüstrisinde 35 milyar dolarlık satın almaya onay
Çin, çip üreticisi Advanced Micro Devices'in rakibi Xilinx'i satın almasını onayladı.
Çin'de çip üreticisi Advanced Micro Devices'in (AMD) rakibi Xilinx'i satın almasına onay verdi.
Böylece küresel yarı iletken endüstrisindeki en büyük satın almalardan biri gerçekleşti.
Çin Piyasa Düzenlemesi Devlet İdaresi'nin anlaşmayı koşullu olarak onayladığı, yerel Çinli ortaklarla çalışmanın koşul olarak sunulduğu belirtildi.
Intel ve Nvidia'nın rakibi konumundaki AMD, Xilinx'i satın alma planını ilk kez 2020'de açıklamıştı.
Söz konusu satın almayla AMD'nin otomotiv, iletişim teknolojileri gibi alanlara da adım atması bekleniyor.