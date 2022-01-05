Çip krizi 90 yıllık liderliği bitirdi

ABD’de Toyota geçen yıl en çok araç satışı yapan marka olarak 1931’den beri ilk kez General Motors’u liderlik tahtından etti. Nedeni de Toyota’nın tedarik zinciri sıkıntılarını ve çip krizini GM’den daha iyi yönetmesi.

GM 2021’de 2.2 milyon araç satışı yaptığını duyurdu. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 12.9 düşüş olduğu anlamına geliyor. Toyota ise 2021’de önceki yıla kıyasla satışlarını yüzde 10.4 artırarak 2.3 milyona yükseltti.

Toyota Kuzey Amerika Otomotiv Başkan Yardımcısı Jack Hollis lider olmalarına dair gazetecilere yaptığı açıklamada “General Motors’u geçtik. Ancak bu hedefimiz değil, bunu sürdürülebilir bir durum olarak görmüyoruz” yorumunu yaptı.

GM 1931’den beri ABD’nin en fazla araç satışı yapan markası olma konusunu sürdürüyordu. Şirket hisseleri, çip krizinin hafifleyeceğini açıklamasının ardından dün hisse başına 65.98 dolarla 52 haftanın zirvesine çıkmıştı.

GM Kuzey Amerika Başkanı Stevie Carlisle satışları artırmayı hedeflediklerini belirterek “2022’de ekonomideki güçlenmeyi lehimize çevirmeyi, çip krizinin azalmasıyla da satışlarımız ve pazar payımızı artırmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.