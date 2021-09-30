  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Çip krizi devam ediyor: Alman devi, üretime ara verecek
Takip Et

Çip krizi devam ediyor: Alman devi, üretime ara verecek

Opel, çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Alman otomobil üreticisi Opel, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime yeni yıla kadar ara vereceğini duyurdu.

Opel'den yapılan açıklamada, Eisenach'taki tesisin tedarik zincirindeki sıkıntılar ve küresel çip kıtlığı nedeniyle gelecek haftadan itibaren en az 2022'ye kadar kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Opel'in Grandland modelinin üretildiği fabrikada, üretimin "tedarik zinciri durumunun izin verdiği ölçüde" gelecek yıl yeniden başlayacağı bildirildi.

Öte yandan, Almanya'nın en önemli sanayilerinden biri olan otomobil imalatı, modern otomobiller için gerekli olan yarı iletkenlerin kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirlerindeki kesintilerden olumsuz etkileniyor.

Danışmanlık firması AlixPartners'ın yaptığı araştırmaya göre, yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntı, küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacak.

Çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybı olması bekleniyor.

Elon Musk, çip krizi için tarih verdiElon Musk, çip krizi için tarih verdiKüresel Ekonomi
Çip krizinin ardından yeni bir şok dalgası mı geliyor?Çip krizinin ardından yeni bir şok dalgası mı geliyor?Dünya