Çin Ulusal Enerji İdaresi, kış aylarından konutların ısıtılması için yeterli enerjinin sağlanabilmesini güvence altına almak üzere doğal gaz ve kömür şirketlerinden üretimlerini artırmalarını istedi.

Kömür ve doğal gaz üreticileri ile 23-25 Eylül döneminde görüşmeler yapan Enerji İdaresi, petrol ve petrol boru hattı şirketleri de bir araya geldi.

Çin'de bir çok bölgede sanayi üretiminin enerji arz yetersizliği nedeniyle sıkıntı çektiği belirtildi. Halkın Günlüğü gazetesine göre, Lioning eyaletinde enerji yetersizliği azalan rüzgar enerjisinden de kaynaklı olarak dikkat çekici bir düzeye ulaştı.

Öte yandan Pekin yönetiminin enerji tüketimi üzerindeki baskıları, birçok sektörü olumsuz etkiledi. Kömür ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi ile enerji talebindeki artışın yanısıra Pekin'in emisyonları azaltma çabaları, üreticilerin üretimleri geçici olarak durdurmalarına neden oldu.

Apple ve Tesla'nın tedarikçileri üretime ara verdi

Apple ve Tesla'nın tedarikçileri de Çin'deki enerji sorunları nedeniyle üretime ara verdiler.

Nikkei'nin haberine göre Çin hükümetinin enerji arzı sorunları nedeniyle aldığı sıkı tedbirler Apple ve Tesla gibi ABD'li şirketlerin tedarikçilerinin de bazı tesislerinde üretimi ara vermelerine neden oldu.

iPhone tedarikçilerinden Foxconn'un iştiraki Eson Precision Engineering, Kunshan tesisinde üretime pazar günü ile cuma günü arasında devam edilmeyeceğini duyurdu. Şirket hem Tesla'ya hem de Apple'a parça tedarik ediyor.

Apple tedarikçisi Unimicron Technology Corp da üç yan kuruluşunda 'yerel yönetimlerin elektrik sınırlama politikasına uymak' için üretimi durdurduğunu açıkladı.

Başka bir Apple tedarikçisi Concraft Holding ise üretimi beş gün süreyle askıya alacağını duyurdu.

Çip krizinin ardından yeni bir şok dalgası mı geliyor?

Öte yandan Çin'deki elektrik sorunu çip üreticilerini de etkiledi. Bu durumun çip krizi nedeniyle sıkıntıda olan birçok sektörü daha da zora sokabileceği belirtildi.

Intel, Nvidia ve Qualcomm gibi devlere çip tedariki sağlayan bir tesisin üretimi askıya alması için bildirim aldığı belirtildi.

Başka bir çip üreticisi olan Chang Wah Technology de hükümetin üretimi durdurma çağrısına uymaları gerektiğini duyurdu.