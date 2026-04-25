Çip savaşında kritik eşik: ABD ihracat kontrollerini sıkılaştırıyor, Çin alarmda

ABD Kongresi'ndeyarı iletken sektörünü hedef alan iki partili ihracat kontrol yasa tasarılarına Çin'den sert mesaj geldi. Bu hamlenin küresel tedarik zincirlerini ciddi şekilde istikrarsızlaştıracağını belirten Çin, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini giderek daha fazla "silahlaştırdığını" savundu.

Çip üretim ekipmanlarının ihracatına kısıtlama

Açıklama, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin çarşamba günü aldığı kritik kararın ardından geldi. Komite, Çin'e gelişmiş yapay zeka ve yarı iletken teknolojilerinin erişimini sınırlamayı hedefleyen bir dizi yasa tasarısını ilerletti. Düzenlemelerden biri yüksek teknolojili çip üretim ekipmanlarının ihracatına daha sıkı kısıtlamalar getirilmesini öngörürken tasarı, özellikle Çin'in ileri teknoloji üretim kapasitesini yavaşlatmayı amaçlıyor.

Trump yönetimi şimdilik yeni ve kapsamlı kısıtlamalar başlatmaktan kaçınsa da, Kongre'de artan yasama hareketliliği Çin'e yönelik teknoloji ablukasının sıkılaştırılacağına işaret ediyor.

Pekin potansiyel etkisini değerlendirecek

Pekin ise tasarının ulusal çıkarları üzerindeki potansiyel etkisini dikkatle değerlendireceğini bildirirken, yerli firmaların haklarını korumak için gerekli adımları atacağını açıkladı. Bununla birlikte sektör temsilcileri yarı iletken patlamasının artan rekabetle raydan çıkabileceğinden endişe ediyor.

Küresel piyasalar, teknoloji alanındaki baskının arttığını ve ABD-Çin rekabetinin uzun süre süreceğini değerlendirirken, yapay zeka talebi çip şirketlerini desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar ise Çin'den gelebilecek misilleme risklerini fiyatlıyor.