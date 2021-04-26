“Çip sıkıntıları 6 ay daha sürebilir”

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins, global çip tedarikindeki sıkıntının üreticiler daha fazla kapasite için yatırımlarına başlasalar da 6 ay sürebileceğini öngördü.



BBC'ye konuşan Robbins, "COVID krizi başladığında herkes talebin ciddi şekilde düşeceğini öngördü. Biz de dahil olmak üzere tüm üreticiler çip tedarikçilerine düşük talep sinyalleri verdik. Onlar da kapasitelerini düşürdüler. Ancak salgın döneminde talep yukarı gitti" dedi.



Robbins ayrıca, şu an yaşanan durumun abartıldığından da endişe ettiğini de vurguladı.