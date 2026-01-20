Citi’den Avrupa hisseleri için uyarı: Tavsiye “nötr”e indirildi

Citi, artan transatlantik gerilimler ve gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin Avrupa hisse senedi piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, kıta Avrupası için yatırım tavsiyesini “nötr” seviyesine indirdi.

Citi’nin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki taleplerine bağlı olarak sekiz Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri uygulama tehdidinde bulunmasının, küresel ticaret görünümüne ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekildi. Bu gelişmenin, kısa vadede Avrupa piyasalarında risk algısını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Küresel varlık dağılımında Avrupa’ya yönelik pozisyonunu aşağı çeken Citi, pan-Avrupa STOXX 600 endeksi için 2026 sonuna kadar hâlen yukarı yönlü potansiyel öngördüklerini ancak mevcut koşullarda risk-getiri dengesinin diğer bölgelerde daha cazip göründüğünü ifade etti.