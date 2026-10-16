Citi'den yatırımcılara uyarı: 2027'de dengeler değişebilir

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Citigroup (Citi), küresel hisse senedi piyasalarının 2027 yılı görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, şirket kârlarındaki artışın devam edeceğini ancak büyüme hızındaki yavaşlamanın yatırımcılar açısından önemli riskler barındırdığını bildirdi.

Bankanın analizine göre, 2026 yılında yüzde 35 artması beklenen küresel hisse başına kârların (EPS) büyüme oranı, 2027'de yüzde 16'ya gerileyecek. Yaklaşık 20 puanlık bu düşüşün, geçmişte hisse senedi piyasalarında yatay veya sınırlı getirilerin görüldüğü dönemlerle benzerlik taşıdığı belirtildi.

Küresel borsalarda getiri beklentisi zayıflayabilir

Citi analistleri, şirket kârlarının artmaya devam ettiği ancak büyüme hızının yavaşladığı dönemlerde hisse senedi piyasalarının performansını inceledi.

Tarihsel verilere göre, bu dönemlerde küresel hisse senetleri ortalama yüzde 4 getiri sağladı. Pozitif getiri elde edilen dönemlerin oranı ise yüzde 67 olarak hesaplandı.

Bununla birlikte 2000, 2011, 2018 ve 2022 yıllarında benzer koşullar altında küresel hisse senedi piyasalarının negatif performans gösterdiğine dikkat çekildi.

Banka, kâr büyümesindeki sert yavaşlamanın 2027 yılında piyasa getirilerini sınırlayabilecek unsurlardan biri olabileceğini değerlendirdi.

Yatırımcıların tercihi değişebilir

Raporda, kâr büyümesinin ivme kaybettiği dönemlerde yatırımcıların daha temkinli pozisyon alma eğiliminde olduğu vurgulandı.

Geçmiş piyasa hareketleri incelendiğinde, finansal açıdan güçlü ve kaliteli şirketlerin hisselerinin öne çıktığı, değer hisselerinin büyüme hisselerine kıyasla daha iyi performans sergilediği belirtildi.

Aynı dönemlerde savunmacı sektörlerin ekonomik büyümeye duyarlı döngüsel sektörleri geride bıraktığına işaret edilirken, özellikle sağlık ve enerji hisselerinin olumlu ayrıştığı kaydedildi.

Citi, bu veriler doğrultusunda 2027 yılında yatırımcıların daha savunmacı stratejilere yönelebileceğini öngördü.

Teknoloji şirketlerinin kâr büyümesindeki payı yüzde 70'e çıkabilir

Bankanın dikkat çektiği ikinci önemli risk ise küresel kâr büyümesinin giderek teknoloji sektöründe yoğunlaşması oldu.

Citi'nin tahminlerine göre, teknoloji şirketleri 2026 yılında küresel şirket kârlarındaki toplam artışın yaklaşık yarısını sağlayacak. Bu oranın 2027 yılında yüzde 70'e yükselmesi bekleniyor.

ABD'de ise teknoloji sektörünün toplam kâr büyümesine katkısının yüzde 80'e yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Banka, söz konusu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2027 yılının, kayıtların tutulduğu dönem boyunca pozitif kâr büyümesinin belirli bir sektörde en fazla yoğunlaştığı ikinci yıl olabileceğine dikkat çekti.

Teknoloji hisseleri için olumlu beklenti sürüyor

Citi, teknoloji sektörünün kâr büyümesindeki ağırlığının artmasının risk oluşturabileceğini ancak bunun hisse senedi piyasaları açısından mutlaka olumsuz bir gelişme anlamına gelmediğini belirtti.

Bankanın tarihsel analizine göre, kâr artışının belirli sektörlerde yoğunlaşması ile genel piyasa performansı arasında güçlü bir ilişki bulunmuyor.

Buna karşılık, toplam kâr büyümesine en yüksek katkıyı sağlayan sektörlerin aynı dönemlerde genel piyasa ortalamasının üzerinde getiri sağlama eğiliminde olduğu ifade edildi.