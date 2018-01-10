Citigroup: Petrol, 80 doları görebilir

10 Ocak 2018

Citigroup, petrol piyasalarında 2018'in sakin bir yıl olmayabileceğini, Ortadoğu'daki gerilimlerin, ABD Balkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarının petrolü 80 dolar seviyesine taşıyabileceğini belirtti.

Bloomberg News'in haberine göre, Citigroup, OPEC'in üretim kısıntısı nedeniyle petrol fiyatları giderek yükselirken, Trump'ın İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırım sinyali vermesinin gözleri jeopolitik risklere çevirdiğine dikkat çekti.

İran'a yaptırım petrol fiyatlarını yükseltebilir

ABD'nin OPEC'in üçüncü büyük petrol üreticisi olan İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının, Ortadoğu'nun petrol ihracatında en az 500 bin varillik bir düşüşe yol açacağı, bunun da petrol fiyatlarını 5 dolar civarında yükselteceği kaydedildi.

Citigroup, 9 Ocak tarihli raporunda, Trump'ın bu adımlarının ve Irak ve Libya gibi OPEC üyesi ülkelerdeki siyasi krizlerin ham petrol arzında ciddi düşüşlere yol açabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını 70-80 dolar seviyesine taşıyabileceğini vurguladı.

Raporda, "Tüm bu belirsizliklerin emtia üzerinde önemli sonuçları var. Önümüzdeki yıl öngördüğümüz sürpriz olayların ABD'ye yoğunlaşması bir sürpriz değil" denildi.

Petrol fiyatı 70 dolara dayandı