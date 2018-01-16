Citigroup, vergi reformu nedeniyle 22 milyar dolar ödeyecek

16 Ocak 2018

ABD'nin en büyük bankalarından Citigroup, 2017'nin dördüncü çeyreğindeki kârını açıkladı.

Bankanın dördüncü çeyrekte vergi reformu ve diğer ögelerden arındırılmış hisse başına kârı 1.28 dolar ile beklentilerin üzerinde geldi. Şirketin aynı dönemdeki geliri ise 17.3 milyar doları buldu.

Citigroup CEO'su Michael Corbat, "Dördüncü çeyrek sonuçları vergi reformuyla ilgili ciddi bir nakit olmayan mali ödemeye işaret etse de, bunun düzenleyici sermayemiz üzerindeki etkisi çok daha sınırlı. Vergi reformu, sermaye geliri hedeflerimizi değiştirmiyor. Hissedarlarımıza önümüzdeki yıllarda da en az 60 milyar dolar getiri sağlama planımıza sadık kalacağız" dedi.

Son yıllardaki en büyük ödemelerden biri

Financial Times'ın haberine göre, ABD'deki yeni vergi reformunun etkisiyle Citigroup 2017'nin son üç ayında 18.3 milyar dolar kayıp yaşadı. Bankadan yapılan açıklamada, yeni vergi yasasına uyum süreci kapsamında 22 milyar dolarlık ödeme yapılacağını belirtti. Financial Times, bunun son yıllardaki en büyük ödemelerden biri olacağını duyurdu.

Citigroup'un, mali kriz döneminde yaşadığı kayıplar nedeniyle, ABD'deki vergi reformundan en fazla etkilenecek şirketlerin başında gelmesi bekleniyor. Yeni yasaya göre, şirketlerin kriz döneminde ertelenmiş olan vergi varlıklarını ödemesi gerekiyor.

Şirket, aralık ayında vergi reformunun onaylanması öncesi yaptığı açıklamada, vergi düzenlemelerinin bankaya maliyetinin dördüncü çeyrekte 20 milyar doları bulmasını beklediğini açıklamıştı.

JPMorgan da geçen ay, yeni vergi reformu nedeniyle dördüncü çeyrekte 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıklamıştı.

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