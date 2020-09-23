Citigroup'tan ırksal eşitsizlikle mücadeleye 1 milyar dolar

23 Eylül 2020

ABD'li banka Citigroup ırksal eşitsizlikle mücadele için ırksal gelir açığını kapamak ve ekonomik hareketlilik adına 1 milyar doların üzerinde bağış yapacağını duyurdu.

Banka açıklamasında, üç yıllık girişimin bankacılık ve kredilere erişim, yatırımları ve konut sahipliğini artırma planlarını içereceği açıklandı.

Citigroup Mali İşle Müdürü Mark Mason, ulusal çapta bir ırksal bilinçliliğin ortasında olunduğunu ve farkındalık, eğitim ve sonuç odaklı aksiyonlara ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Pek çok ABD'li şirketin ırkçılığa karşı açıklamalar yapması ve ırk çeşitliliğini destekleyen açıklamalar yapmasıyla ırksal ekonomik eşitsizlikle mücadele için yaklaşık 2 milyar dolarlık bağışlar yapılmıştı.

Bank of America da haziran ayında ırksal eşitsizlikle mücadele adına 1 milyar dolarlık bir bağış yapacağını açıklamıştı.