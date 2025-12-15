Citigroup'tan S&P 500 için 2026 hedefi

Citigroup, güçlü şirket kârlılıkları ve yapay zeka yatırımlarının desteğiyle S&P 500 endeksi için 2026 yıl sonu hedefini 7.700 puan olarak açıkladı. Kurum, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların 2026'da piyasaların ana temalarından biri olacağını, yatırım odağının teknoloji üreticilerinden bu teknolojileri etkin biçimde kullanan şirketlere kayacağını değerlendirdi.

Citigroup'un hedefi, endeksin son kapanış seviyesi olan 6.827,41 puana kıyasla yaklaşık yüzde 12,7'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Aracı kurum, hisse başına kârın 2026 sonunda 320 dolara ulaşacağını öngörürken, bu tahmin piyasa beklentilerinin üzerinde yer aldı.

S&P 500 endeksi bu yıl yüzde 16 yükseldi

S&P 500 endeksi bu yıl yapay zekaya yönelik iyimserlik, güçlü finansal sonuçlar ve faiz indirim beklentilerinin etkisiyle yüzde 16 yükseldi. Citi, yüksek değerleme seviyelerinin piyasa açısından bir risk oluşturduğunu ancak güçlü temellerle bu seviyelerin korunabileceğini belirtti.

Kurum ayrıca mevcut boğa piyasasının dördüncü yılına girerken dalgalanmaların artabileceğine dikkat çekti. Olumlu senaryoda endeksin 8.300 puana yükselebileceği, olumsuz senaryoda ise 5.700 puana kadar gerileyebileceği ifade edildi.

Citigroup'un tahmini, Oppenheimer Asset Management'ın 8.100 puanlık öngörüsü ve Reuters anketinde kasım ayında dile getirilen yüzde 12'lik yükseliş beklentisiyle paralellik gösterirken, UBS Global Wealth Management da yıl sonu hedefini 7.700 puan olarak açıklamıştı.