ÇKP Kongresi Xi’nin gücünü perçinleyecek

Çin’de dün başlayan ve hafta boyunca basına kapalı olarak devam edecek olan Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi’nde, partinin Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gücünü perçinlemesi, 3. dönem seçilmeyi garantilemesi, Çin Halk Cumhuriyeti kurucusu Mao Zedong’dan bu yana partinin liderliğini ve devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor. Pekin’de 16-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek kongrenin açılış gününde Çin Devlet Başkanı Xi, güvenlik, yoksullukla mücadele, Tayvan, sıfır COVID politikaları ve Çin ekonomisine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

2012 yılından bu yana partinin genel sekreterliği görevini yürüten Xi’nin görev süresi boyunca, Çin ekonomisi kapsayıcı bir büyüme kaydetti ve ülke ABD ve Avrupa Birliği gibi önemli küresel güçlerden biri haline geldi. Xi açılış konuşmasında sıklıkla ‘güvenlik hedefl erine’ atıf yaparken, ülkeyi önemli zorlukların beklediğine de işaret etti: “Rüzgarlara, dalgalı sulara ve hatta tehlikeli fırtınalara karşı hazır olun!” İki saate yakın süren konuşma, 2017 yılındaki 19. Komünist Partisi Kongresi’ndeki konuşmasına göre çok daha kısaydı ve konuşmasında ‘güvenlik’ ifadesi 70’ten fazla kez geçti.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

“100 milyona yakın kırsal nüfus yoksulluktan çıkarıldı”

Parti Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Xi Jinping, konuşması öncesinde kongreye “Çin karakteristiğinde sosyalizmin bayrağını yukarı taşımak ve her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etmek için birlik içinde çabalamak” isimli bir rapor sundu. Raporu kongreye de sunduğu açılış konuşmasında, "yeni dönem" olarak adlandırdığı kendi iktidarında en önemli başarının yoksullukla mücadele olduğunu vurguladı. Xi, "yüzyıl hedefl erinden" ilki olarak tanımladığı, ÇKP'nin 2021'deki 100. kuruluş yıl dönümüne kadar ülkede mutlak yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşıldığını, "her yönüyle ortalama refaha sahip bir toplum" yaratıldığını belirtti. Ülke genelinde 832 yoksul ilçenin ve 100 milyona yakın kırsal nüfusun yoksulluktan çıkarıldığını ifade eden Xi, 9,6 milyon vatandaşın dezavantajlı bölgelerden yeni bölgelere yerleştirildiği bilgisini paylaştı. Ortalama refahı, "Çin halkının 1000 yıllık rüyası" olarak tanımlayan Xi, bunu başararak ülkeyi kalkınmada tarihsel başlangıç noktasından daha yüksek noktaya taşıdıklarını vurguladı.

TAYVAN

“Hedef barışçıl birleşme, güç kullanma seçeneği de masada”

Xi’nin 20. Çin Komünist Partisi Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada vurgu yaptığı en önemli konu Tayvan’ın Çin anakarası ile birleşmesinin tamamlanmasıydı. Tayvan sorununun çözümünün Çin halkının meselesi olduğunu söyleyen Xi, “Tayvan’la ekonomik işbirliğinin güçlendirileceğini, adayla gerçekten barışçıl bir yeniden birleşme olmasını istediğini” söyledi ancak güç kullanma seçeneğinin de masada kalmaya devam edeceğini belirtti. “Güç kullanma seçeneğini kullanmayacağımıza asla söz vermiyoruz, ayrılıkçı hareketleri durdurmak için gereken her türlü tedbiri alacağız” diye konuşan Xi, dış müdahalenin kabul edilmeyeceğine işaret etti. Xi’nin Tayvan’la ilgili sözleri Komünist Partisi üyeleri tarafından dakikalarca alkışlandı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Tayvan Adası'na yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında gerilime yol açmış, Çin ordusu ziyaretin ardından ada çevresinde askeri yığınağını ve tatbikatlarını arttırmıştı. Bazı siyasi analistler Xi’nin Tayvan’a ilişkin mesajlarının önümüzdeki on yıl içinde Tayvan konusunda önemli adımlar atılabileceğine işaret olduğunu aktarıyor.

COVID-19

“Sıfır COVID politikalarından dönmeyecek”

Küresel ekonominin tedarik zincirlerinde önemli bir yer tutması nedeniyle Batı’da endişelere neden olan sıfır COVID politikaları da Xi’nin konuşmasının önemli bir kısmını oluşturdu. Xi, salgını engellemek için kullanılan kitlesel test, karantinalar ve kapatmaları bir ‘başarı’ olarak nitelendirdi, bu da birçok uzmana göre Çin’in önümüzdeki dönemde de sıfır COVID politikalarına bağlı kalacağının işareti.

EKONOMİ

“İnovasyon büyümenin kilidi olacak”

Bilim ve teknolojide inovasyonun ülkenin ekonomik büyümesi için kilit öneme sahip olduğuna vurgu yapan Xi, özellikle orjinal ve öncü bilimsel araştırmaların önemine dikkat çekti. İklim değişikliği ve çevresel girişimler konusunda iyi bir karnesi olan ve yenilenebilir enerji sektöründe kapasite bakımından dünya lideri olan Çin, Xi’nin açıklamalarına göre “düşük karbon sektörleri büyütmeye ve düşük karbon yaşam biçimlerini teşvik etmeye devam edecek, kirlilik denetimlerini artıracak ve ciddi kirliliklerin tamamını sonlandırmak için çalışacak."

Xi Jinping, 2023'te 3. kez devlet başkanı olarak seçilebilecek

2018 yılında Çin Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemeyi kaldırmayı onaylamıştı. Böylece Xi'nin üçüncü bir dönem seçilmesinin önü açılmıştı. Batılı basın kuruluşlarında Xi’nin ‘hayat boyu’ iktidarda kalmasının da önünün açıldığına dikkat çekiliyor. X i'nin beş yılda bir yapılan parti kongresinde Parti Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı ünvanlarını, 2023 baharında yapılacak yıllık Ulusal Halk Kongresi'nde de başkanlık rolünü koruması bekleniyor.

Kongrede Merkez Komitesi ve Politbüro üyeleri de seçilecek

Kongrede belirlenecek yeni liderler, önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in ekonomik ve siyasi politikalarını kararlaştıracak.

• Kongre kapsamında yaklaşık 2300 parti üyesinin Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda bir hafta boyunca toplanacak.

• Partinin Merkez Komitesi'ne 205 asil ve 171 yedek üye seçilecek.

• Merkezi Komitesi, partinin siyasi birimi olarak da bilinen Politbüro’ya 25 üye seçecek.

• 1982’de onaylanan parti tüzüğünde geçmiş ÇKP Kongrelerinde olduğu gibi bazı değişiklikler yapılacak.

• Politbüro ise Politbüro Daimi Komitesi'ni belirleyecek. Politbüro Daimi Komitesi üyeleri ülkenin en seçkin insanları. P arti'nin Genel Sekreteri Xi Jinping dahil halihazırda 7 üye bulunuyor ve hepsi erkek.

• 69 yaşındaki Xi'nin hayatının geri kalanı boyunca iktidarda kalma olasılığı da olduğu belirtiliyor.

•Başbakanı Li Keqiang görev süresi dolduğunda mart ayında başbakanlık koltuğunu bırakacak.