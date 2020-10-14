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Clarida: Ekonominin salgın öncesine dönmesi en az bir yıl sürecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin salgın öncesi döneme dönmesine en az bir yıl olduğunu söyledi.

Clarida: Ekonominin salgın öncesine dönmesi en az bir yıl sürecek
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Fed Başkan Yardımcısı Clarida, ABD gayri safi yurt içi hasılasının salgın öncesi döneme dönmesinin önünde en az bir yıl, işsizlik oranının ise en yüksek istihdam hedefine yaklaşmasının önünde ise daha uzun bir süre olduğunu belirtti.

Clarida, Fed'in ekonomik toparlanma için elindeki tüm aletleri kullandığını ancak daha fazla finansal teşvike ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bankanın faiz kararı verirken işsizliğin tek kriter olmayacağını açıkladı.

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