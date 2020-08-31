Clarida: Negatif faiz çekici bir politika değil

31 Ağustos 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, negatif faiz oranlarının ABD için çekici bir politika olmadığını söyledi ve sınırlar ve hedeflerin, gelecekte yeniden değerlendirilebilecek bir seçenek olmaya devam ettiğini, ancak bunların "mevcut ortamda garanti edilmediği" görüşünü hatırlattı.

Fed'in yeni çerçevesini açıklayan Clarida, en önemli değişiklerden birinin düşük işsizlik oranlarının, tutarlı seviyelerin üzerinde olmadığı sürece politika eylemlerini değiştirmeye yeterli olmayacağı olduğunu söyledi.