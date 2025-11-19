Cloudflare yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, Japon yayınevleri Kodansha, Shueisha, Shogakukan ve Kadokawa'nın, One Piece ile Attack on Titan gibi popüler manga eserlerini izinsiz yayımlayan korsan sitelere karşı 2022'de açtığı davada karara vardı.

Kararda, Cloudflare'in korsan manga sitelerine "içerik dağıtım ağı" hizmeti sağlayarak yayınevlerinin yayın haklarını ihlal eden faaliyetlere yardımcı olduğu belirtildi.

Bu hizmetlerin, korsan sitelerin büyük miktarda veriyi hızlı ve verimli şekilde dağıtmasına imkan tanıdığı ifade edilen kararda, yayınevlerinin hak ihlallerine ilişkin bildirimlerine rağmen şirketin hizmet vermeyi durdurma yükümlülüğünü yerine getirmediği aktarıldı.

Kararda, yayınevlerinin talepleri tamamen kabul edilerek Cloudflare'in yaklaşık 3,2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Yayınevlerinin avukatları, korsan sitelere "içerik dağıtım ağı" hizmeti veren bir şirket hakkında tazminat kararı verilen bu davanın Japonya'da bir ilk olduğunu kaydetti.