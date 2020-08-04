CMA, Amazon'un Deliveroo anlaşmasını onayladı

04 Ağustos 2020

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA) açıklamasında Amazon'un yemek teslimatı firması Deliveroo ile yaptığı anlaşmayı detaylı incelemeler sonucunda onayladığını açıkladı.

CMA'dan yapılan açıklamada, "CMA'nın anlaşmayı onaylama kararı detaylı incelemeler ve 3.000'in üzerinde tüketici ve üçüncü taraflarla yapılan anketler sonucu alındı." denildi ve Amazon'un Deliveroo'ya yaptığı yüzde 16'lık yatırımının rekabeti engellemediği belirtildi.

Bununla birlikte, CMA Amazon'un yatırımını artırmak istediği durumda daha derinlemesine bir inceleme yapılacağını açıklamasına ekledi.