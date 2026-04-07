CNN açıkladı: Trump'ın bazı açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

ABD merkezli CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın son basın toplantısında yaptığı bazı açıklamaların hatalı ve doğrulanmamış bilgiler içerdiğini öne sürdü. Kanalın teyit hattı tarafından hazırlanan analizde, Trump'ın İran gündemi ve dış politika performansına ilişkin daha önce çürütülen bazı iddiaları yeniden dile getirdiği belirtildi.

"Dost ateşi" iddiasına itiraz

Haberde, Trump'ın ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ABD'ye ait uçak kayıplarının büyük bölümünün "dost ateşi" sonucu gerçekleştiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığı ifade edildi. CNN'in incelemesine göre bazı uçakların İran tarafından vurulduğu aktarıldı.

Trump'ın 2000 yılında yayımlanan kitabında Usame bin Ladin'in öldürülmesi çağrısında bulunduğu yönündeki sözlerinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Söz konusu kitapta bin Ladin'den yalnızca sınırlı şekilde bahsedildiği ifade edildi.

"8 savaşı bitirdim" ifadesi

CNN analizinde, Trump'ın "8 savaşı sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının da doğru olmadığı değerlendirildi. Bu kapsamda belirtilen bazı çatışmaların savaş niteliği taşımadığı ya da sona ermediği vurgulandı.

Öte yandan Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye çok sayıda mahkum gönderdiği yönündeki iddiasına ilişkin de herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.