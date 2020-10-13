CNN: Çin ekonomisi dengeli toparlanıyor

13 Ekim 2020

CNN televizyonu, Dünya Bankası'nın verilerine dayandırdığı haberinde, bu yıl Çin ekonomisinin dünya ekonomisindeki payının yüzde 1,1 artacağını, bu sayının geçen yıla göre üç kat fazla bir değere işaret ettiğini bildirdi.



Çin'in katı tedbirlerle salgını kontrol altına aldığına dikkat çekilen haberde, öbür yandan da Çin'in altyapı tesisleri inşasını hızlandırdığı, iç tüketimi teşvik ettiği ve bu alanda gözle görülür ilerleme kaydedildiği belirtildi.



Macquarie Grubu Çin Ekonomisi Araştırmaları Enstitüsü'nün Direktörü Hu Weijun'un görüşlerine yer verilen haberde, Çin'in Ulusal Bayram tatili dönemindeki ekonomik endekslerin umut verici olduğu, Çin halkının yaşamının aşamalı olarak normale döndüğü ve tüketim taleplerinin yoğun olduğu ifade edildi.



1-7 Ekim dönemini kapsayan Ulusal Bayram tatili esnasında Çin genelinde ağırlanan yerli turist sayısı 637 milyonu aşarak geçen yılki rakamın yüzde 79'una ulaştı. Turizm geliri ise 466 milyar 560 milyon yuan ile geçen yıl elde edilen miktarın yüzde 69,9'unu buldu.