CNN, COVID-19 vaka artışı nedeniyle uzaktan çalışmaya geçti

CNN Başkanı Jeff Zucker'in çalışanlara gönderdiği nota göre, yüz yüze çalışma gerekmeyen alanlarda faaliyet gösteren çalışanlardan ofislere gelmemesi istendi. Kararın "önlem amaçlı" olduğunu vurgulayan Zucker, ülkede son dönemde Omicron varyantının etkisiyle artan COVID-19 vakalarına dikkat çekti.

Zucker, ofislerde çalışan kişi sayısını olabildiğince azaltamaya çalıştıklarını, ofise gelmesi gereken personelin sürekli maske takması gerektiğinin altını çizdi.

ABD tekrar COVID-19'un pençesinde

COVID-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.