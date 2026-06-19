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CNN: İran, ABD görüşmeleri öncesi Lübnan için güvence istedi

İran, ABD ile başlaması planlanan görüşmeler öncesinde Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine ilişkin güvence talep etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ertelendiği belirtildi.

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CNN: İran, ABD görüşmeleri öncesi Lübnan için güvence istedi

ABD'li CNN International yayın kuruluşuna konuşan bir diplomata göre İran, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ABD ile başlayacak müzakereler öncesinde Lübnan'a saldırıların sona ereceğine dair taahhüt istedi.

Diplomat, "İranlılar, imzalanan mutabakat zaptında belirtildiği gibi Lübnan'daki düşmanlıkların sona ereceğine dair güvenceler istedi. Arabulucular şu anda sorunu çözmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Diplomat, bugün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ertelendiğini belirtti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmalara son verilmesini ve tarafların Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini içeriyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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