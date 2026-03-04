CNN'den dikkat çeken iddia: CIA, İran'da Kürt grupları silahlandırmayı düşünüyor

ABD merkezli CNN televizyonu, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) İran'a yönelik planlarına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı. Haberde, Washington yönetiminin İran'da muhalif hareketleri güçlendirmek amacıyla Kürt silahlı gruplarla temas kurduğu öne sürüldü.

CNN'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre CIA, İran'da olası bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bazı Kürt gruplara silah sağlanmasını içeren seçenekler üzerinde çalışıyor.

Haberde, ABD yönetiminin İran'daki muhalif çevreler ile Irak'taki bazı Kürt liderlerle askeri destek konusunu görüştüğü ileri sürüldü.

Üst düzey bir İranlı Kürt yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Başkanı Mustafa Hicri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Aynı yetkili, İranlı Kürt muhalif güçlerin önümüzdeki günlerde İran'ın batısında yürütülecek olası bir kara operasyonuna katılmasının beklendiğini söyledi.

Operasyonun zamanına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kaynak, "Şu anda büyük bir şansımız olduğuna inanıyoruz" diyerek milis grupların ABD ve İsrail'den destek beklediğini ifade etti.

Amaç İran güvenlik güçlerini zorlamak

Haberde görüşmelere yakın bir başka kaynak, Kürt silahlı grupların İran güvenlik güçleriyle çatışmasının, büyük şehirlerde yaşayan silahsız İranlıların yeniden sokak protestolarına yönelmesini kolaylaştırabileceğini savundu.

Bir ABD'li yetkili ise Kürt grupların bölgede gerilimi artırarak İran yönetiminin askeri kaynaklarını zorlayabileceğini ileri sürdü. Bazı senaryoların ise Kürt grupların İran'ın kuzeyinde kontrol sağlayarak İsrail açısından bir tampon bölge oluşturup oluşturamayacağı üzerine yoğunlaştığı ifade edildi.

"ABD, İran rejimini devirmeyi hızlandırmaya çalışıyor"

CNN ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Pentagon'da üst düzey görev yapan Alex Plitsas, ABD'nin bölgedeki Kürt gruplarla ilişkisine dikkat çekti.

Plitsas, ABD'nin bu grupları destekleyerek İran'daki rejim değişikliği sürecini hızlandırmayı hedefleyebileceğini belirterek, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, birileri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacak. ABD'nin, bu durumun İran'daki diğer grupları da aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğini umduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sınır hattında binlerce silahlı unsur bulunuyor

İranlı Kürt silahlı grupların Irak-İran sınır hattında önemli bir askeri varlığa sahip olduğu biliniyor.