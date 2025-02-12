Coca-Cola'dan plastiğe 'zoraki' geri dönüş sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama kararının iç piyasada önemli değişikliklere neden olması bekleniyor.

Bunun ilk işaretini Coca-Cola CEO'su James Quincey yatırımcılarla görüşmesinde verdi.

Quincey, yeni gümrük vergilerinin alüminyum kutuları daha pahalı hale getirmesi durumunda Coca-Cola'nın ABD'de plastik şişelerde daha fazla içecek satmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Coca-Cola CEO'su, "Bir ambalajın girdi maliyetlerinde bir miktar artış olursa, uygun fiyat alanında rekabet etmemizi sağlayacak başka ambalaj tekliflerimiz olmaya devam eder. Örneğin, alüminyum kutular daha pahalı hale gelirse, plastik şişelere daha fazla ağırlık verebiliriz" dedi.

Ayrıca şirket 2030 yılına kadar ambalajlarında yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanma hedefini 2035 ve yüzde 35-40 olarak revize etti.