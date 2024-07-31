Çocukları çevrim içi tehlikelerden koruyan yasa tasarısı ABD Senatosu'ndan geçti

Yasa tasarısı, çocukların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlayacak seçenekler sunulmasını ve bağımlılık yapıcı özellikleri devre dışı bırakabilmeyi öngörüyor.

'Çocuk gizliliği' yasalarını güncelleyip 13 yaş altı kulanıcıların kişisel bilgilerini toplama yasağının 17 yaşa çıkarılmasını içeren tasarı, gençlere yönelik 'kötü niyetli olabilecek' reklamları yasaklayıp kişisel bilgilerini silme imkanı da verecek.

Meta'nın tercihi, ebeveyn onayı gerektiren düzenleme

Tasarının yasalaşması halinde, teknoloji şirketleri, çocuklara yönelik zorbalık, şiddet, intihar teşvikleri, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve yasa dışı ürünlerin reklamlarını engelleme konusunda önlemler almak zorunda kalacak. Microsoft, X ve Snap gibi bazı teknoloji şirketleri tasarıyı desteklediğini belirtirken, Meta Platforms, ebeveynlerin onayının almasını gerektiren bir düzenlemeyi tercih edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi'ne yasayı geciktirmeden Beyaz Saray'a gönderme çağrısında bulundu. Mevcut yasaların, çocukların maruz kaldığı çevrim içi etkileri önlemek için yeteriz olduğunu ifade eden Biden, "Harekete geçmenin vakti geldi" dedi.