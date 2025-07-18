Coldplay konserindeki skandalda sular durulmuyor! Andy Byron'ın özür dilediği iddia edildi

1,3 milyar dolar değerindeki Astronomer adlı şirketin evli CEO'su Andy Byron’ın, şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile Coldplay’in Boston konserinde samimi şekilde eğlenirken görüntülenmesinin ardından, ünlü CEO’nun bir özür mektubu yayınladığı iddia edildi.

Şirket tarafından dış basına yapılan açıklamalarda özür mektubunun gerçek olmadığı ve sahte hesaplar tarafından yayımlandığı söylendi.

Ayrıca, ünlü CEO ve İK müdürünün görüntülerinin sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından Andy Byron'ın eşinin sosyal medya hesaplarından Byron soyadını kaldırdığı iddia edildi.

Şirket özür açıklamasını yalanladı

Şirket, ABD'li yayın organı TMZ'ye yaptığı açıklamada sosyal medyada gündem olan özür açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sahte özür açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

"İnternette yaşananları ve bunun neden olduğu hayal kırıklığını kabul etmek istiyoruz.

Müzik ve neşe dolu olması gereken bir an, son derece kişisel bir hatanın kamuya açık bir sahnede sergilenmesine dönüştü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Bir ortak, bir baba ve bir lider olarak benden daha iyisini hak ediyorsunuz.

Böyle biri olmak ya da kurulmasına yardım ettiğim şirketi böyle temsil etmek istemiyorum. Düşünmek, sorumluluk almak ve kişisel ve profesyonel olarak yeni adımları belirlemek için zaman ayırıyorum, bu süreçte gizlilik rica ediyorum. Ayrıca, özel bir an olması gereken şeyin benim rızam olmadan kamuya açıklanmasının ne kadar rahatsız edici olduğunu ifade etmek istiyorum. Sanatçılara ve şovmenlere saygı duyuyorum, ancak umarım hepimiz bir başkasının hayatını bir gösteriye dönüştürmenin etkisi hakkında daha derinlemesine düşünebiliriz.”

Ne olmuştu?

Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konser büyük bir skandala sahne oldu.

Coldplay'in solisti Chris Martin, Massachusetts'teki son konserlerinde Andy ve İK şefi Cabot'u yanlışlıkla ifşa etti.

Kucaklaşmalarının büyük ekranda yayınlandığını fark eden Andy ve Cabot aniden birbirlerinden ayrılıp spot ışıklarından kaçmaya çalıştılar.

Chris, onları büyük ekranda gördükten sonra esprili bir şekilde, "Şu ikisine bakın. Ya bir ilişkileri var ya da gerçekten çok utangaçlar" dedi.