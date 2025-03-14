Columbia Üniversitesi'nde fon için şartlı müzakere! Trump protestolara kısıtlama talep etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Columbia Üniversitesi'nin "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 400 milyon dolarlık federal fonunu iptal etmesinin ardından, fonların yeniden sağlanması için üniversiteye bir dizi talepte bulundu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yönetim tarafından Columbia Üniversitesi'ne gönderilen mektupta, kampüsteki protestoların kısıtlanması şart koşuldu. Mektupta, 20 Mart'a kadar kimliği gizleyen maskelerin yasaklanması, öğrencilere yönelik disiplin yetkisinin fakülteler yerine rektörlükte olması ve kampüs güvenliğine gözaltı yetkisi verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, protestoların eğitim sürecini aksatmaması için sıkı kurallar getirilmesi ve üniversitenin öğrenci alım süreçlerini federal yasalara uygun hale getirmesi istendi.

Mektupta dikkat çeken bir diğer talep ise, üniversitenin "Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları" bölümünün en az beş yıl boyunca ilgili fakültenin kontrolü dışında tutulması oldu.

Columbia Üniversitesi, 2024 yılının Nisan ayında Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen protestolara sahne olmuştu. Öğrenciler, üniversitenin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını destekleyen şirketlere yaptığı yatırımları protesto etmek için oturma eylemi düzenlemiş ve kampüste çadır kampı kurmuştu. Eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatı (NYPD) kampüse girerek 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. 29 Nisan 2024’te ise öğrenciler, üniversitenin tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmiş, ertesi gün polis müdahalesiyle bina boşaltılmış ve kampüsteki çadır kampı kaldırılmıştı.

Bu gösterilerin ardından, Trump yönetimi 7 Mart 2025'te Columbia Üniversitesi’ne sağlanan 400 milyon dolarlık federal fonu iptal ettiğini duyurmuştu. Üniversite yönetimi ise protestolara katılan bazı öğrencilere disiplin cezaları uygulayarak uzaklaştırma, diploma iptali ve okuldan atılma gibi yaptırımlar uygulamıştı.

Trump yönetimi, fonların yeniden sağlanması için üniversitenin belirtilen talepleri yerine getirmesini şart koşuyor. Columbia Üniversitesi yönetimi ise talepleri incelediklerini ve kampüste her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı