Mega rüyada revizyona gidildi: Çılgın projeden geri atım atıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın amiral gemisi projelerinden Neom’un, yıllardır süren gecikmeler ve artan maliyetler sonrası önemli ölçüde küçültülerek yeniden tasarlanması bekleniyor.

İngiliz Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bir yıldır devam eden kapsamlı inceleme süreci tamamlanma aşamasına geldi. Neom’un yönetim kurulu başkanı olan Veliaht Prens’in projeyi artık “çok daha küçük” bir ölçekte ele aldığı ifade edildi.

Kızıldeniz kıyısında, Belçika büyüklüğünde bir alana yayılması planlanan Neom’un merkezindeki doğrusal şehir projesi “The Line”ın da radikal biçimde küçültülmesi gündeme geldi. Kaynaklar, projenin Suudi Arabistan’ı yapay zekâ alanında küresel bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda veri merkezlerine odaklanabileceğini ifade etti.

Mali baskılar kararda etkili oldu

Planlanan değişiklikler, Suudi Arabistan'ın son yıllarda artan kamu harcamalarının ardından daha sıkı mali koşullarla karşı karşıya kaldığı ve petrol fiyatlarının düşük seyrettiği bir döneme denk geliyor. Ülke aynı zamanda 2030 Expo’su ve 2034 FIFA Dünya Kupası için yürütülen maliyetli hazırlıklar nedeniyle ciddi takvim baskıları yaşıyor.

2017’de duyurulan Neom, başından bu yana hem ülke içinde hem de uluslararası alanda şüpheyle karşılanmıştı. Ancak projeye yakın isimler, planlanan revizyonların yönetimin mevcut koşullara uyum sağlayabildiğini gösterdiğini savunuyor. Kaynaklardan biri bu durumu, “Bu durum sistemin hedeflerini gerektiğinde ayarlayabildiğini gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.

Neom ise Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Ulusal hedeflerle uyumlu ve uzun vadeli değer yaratan girişimlere öncelik vermek amacıyla projelerimizi aşamalı olarak gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, “Nesiller boyu sürecek bir kalkınma vizyonu olarak Neom, stratejik öncelikler, piyasa koşulları ve sürdürülebilir ekonomik etki doğrultusunda ilerlemektedir" denildi.

Yeni odak: Veri merkezleri

Neom kapsamında daha önce “The Line”, Trojena ve Oxagon gibi çok sayıda mega proje duyurulmuştu. Riyad yönetimi, Trojena’nın küçültüleceğini ve planlandığı gibi 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmayacağını açıkladı.

Konuya yakın bir kaynak, mimarların The Line’ın daha “mütevazı” bir versiyonu üzerinde çalıştığını belirterek, “The Line tamamen farklı bir konsepte dönüşecek. Mevcut altyapı bambaşka bir şekilde kullanılacak” dedi.

Yeni vizyonda Neom’un özellikle veri merkezlerine odaklanması öngörülüyor. Kaynaklar, “Veri merkezlerinin suyla soğutmaya ihtiyacı var ve burası deniz kıyısında. Deniz suyu soğutması kullanılabilecek. Bu nedenle büyük bir veri merkezi üssü olabilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Neom, Suudi Arabistan’ın veri ve yapay zekâ alanında küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda yatırımcı çekmeye odaklandığını vurguladı.