Comcast, Fox'a yeni teklif vermeyi düşünüyor

12 Şubat 2018

ABD'li kablolu televizyon şirketi Comcast'în Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu Twenty-First Century Fox varlıkları için yeni teklif vermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Murdoch, Twenty-First Century Fox varlıklarını 52,4 milyar dolara Walt Disney'e satmak için anlaşmaya varmıştı. Ancak anlaşma henüz tamamlanmadı.

Comcast ise Fox ile bir anlaşmaya varmak için hala şansı olduğunu düşünüyor.

60 milyar dolarlık teklif, regülatörlerin rekabet endişeleri ile bu anlaşmaya onay vermeyecekleri değerlendirmeleri nedeniyle kabul edilmemişti.

Disney ve 21st Century Fox'tan 66 milyar dolarlık anlaşma