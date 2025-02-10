Commerzbank analisti Tatha Ghose: TCMB, yüksek enflasyona rağmen faizi daha da düşürebilir

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Cuma günü yaptığı açıklamada enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde faiz indirimlerine ara verilebileceğini söyledi ancak bu lirayı yükseltmedi.

Karahan'ın yorumları, bankanın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 24'e yükseltmesiyle geldi.

Commerzbank analisti Tatha Ghose, faizlerin artırılabileceğine dair bir sinyalin piyasaları rahatlatabileceğini ifade ederek, “Ancak Karahan'ın açıklamaları kulağa ‘içi boş’ geliyor ve mevcut görünümü sorunlu görmediğini gösteriyor. Bu da faiz indirimlerinin devam edebileceği anlamına geliyor” dedi.,