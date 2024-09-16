Commerzbank'a göre Çin ekonomisinin gücü tükeniyor

Wu, sanayi üretimi, perakende satışlar ve imalat yatırımlarında yavaşlayan büyüme de dahil olmak üzere Ağustos ayı ekonomik verilerinin, mütevazı bir ikihci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte genel ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiğini savundu.

Wu, Çin'in 2024 yılı için %5'lik büyüme hedefini ıskalamasının giderek daha olası göründüğünü ve hükümetin büyümeyi artırmak için talep tarafını desteklemek üzere “teşvik pedalına daha sert basması gerekeceğini” öne sürdü.

“İhracat şu anda tek parlak nokta” diye konuşan Wu, ancak elektrikli araçlar ve çelik gibi Çin ürünlerine karşı yaklaşan yüksek gümrük vergileri nedeniyle rüzgarların güçlü olduğunu vurguladı.