Copernicus: 2025, kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olacak

Avrupa Birliği'nin uydu tabanlı iklim izleme programı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), yayımladığı son analizde 2025'in, 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olacağını açıkladı.

Arktik Okyanusu'nda sıcaklıklar belirgin şekilde yüksek

Kuruluşun aylık küresel sıcaklık değerlendirmesine göre Kasım 2025, ölçümlerin tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak üçüncü kasım ayı olarak kaydedildi. Geçen ay küresel ortalama yüzey sıcaklığı 14,02 derece olurken, bu değer 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece üzerine çıktı. Kanada'nın kuzey kesimleri ve Arktik Okyanusu'nda sıcaklıkların belirgin şekilde yüksek seyrettiği bildirildi.

Kasım 2025, rekor düzeyde sıcak geçen Kasım 2023'ten 0,20 derece, 2024'ün aynı ayından ise 0,08 derece daha düşük gerçekleşti. Buna karşın, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasına kıyasla 1,54 derecelik bir artış kaydedildi.

2025'in Ocak-Kasım dönemi 2023'ün aynı dönemine yakın

Ocak-Kasım 2025 dönemine bakıldığında, sıcaklıkların 2023'ün aynı dönemine yakın seyrettiği ve sanayi öncesi ortalamanın 1,48 derece üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Bu verilere dayanarak C3S, 2025'in 2023 ile aynı kategoride yer alacağını ve 2024'ün ardından tarihin en sıcak ikinci yılı olacağını öngördü.

Raporda ayrıca, küresel ısınmanın bu yıl sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece eşiğini kalıcı olarak aşmasının beklenmediği, ancak 2023-2025 döneminin bu sınırın aşıldığı ilk üç yıllık dönem olarak kayda geçeceği vurgulandı.