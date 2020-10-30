COVID-19 aşı sonuçları kasımda açıklanacak

30 Ekim 2020

ABD'de biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, üzerinde çalıştığı potansiyel yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı klinik deneylerinin planlandığı üzere devam ettiği ve ilk sonuçların gelecek ay açıklanacağı duyuruldu.

Moderna Başhekimi Tal Zaks, basın açıklamasında, bağımsız veri izleme komitesinin mRNA-1273 adı verilen aşı ile ilgili denemelerin sonuçlarını kasım ortasına kadar incelemeyi tamamlamayı beklediklerini kaydetti.

Aşının deneylerde en az yüzde 74 başarılı olmasını umduklarını aktaran Zaks, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayı için ise en az yüzde 50 etkinlik oranı gerektiğini aktardı.

Devletlerden şimdiye kadar 1.1 milyar dolarlık sipariş alındı

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşı için devletlerden şimdiye kadar 1.1 milyar dolarlık sipariş aldıklarını kaydederek, “mRNA-1273’ün piyasaya sürülmesi için aktif olarak hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bancel, Kuzey Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgeye aşının tedariği için anlaşmaların imzalandığını aktararak, Dünya Sağlık Örgütü (DSO) destekli COVAX ile fiyatlama üzerinde görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşı üretmeyi beklediklerini vurgulayan Bance, 2021'de de 500 milyon ile 1 milyar doz üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAD) desteğiyle geliştirilen Moderna'nın COVID-19 aşısı, bilim adamlarının bağışıklık sistemini virüsle savaşması için kışkırtacağını umduğu Ribo Nükleik Asit (RNA) veya mRNA adı verilen genetik materyal içeriyor.

RNA temelli aşı virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

İnsanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel COVID-19 aşısı

COVID-19 aşısı üzerine çalışan firmaların başında gelen Boston merkezli Moderna'nın potansiyel aşısının geçen hafta 3. aşama klinik deneyleri için şu ana kadar 30 bin kişinin kayıt olduğu ve bunlardan 26 bin 650 deneğe iki doz halinde uygulandığı duyurulmuştu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onay vermesinin ardından aşının 1. aşama klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış ve mRNA-1273, "insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel COVID-19 aşısı" olmuştu.

Aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerine de 27 Temmuz'da başlandığı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA